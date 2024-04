Inter, Wan-Bissaka ancora in lista: l'intreccio con Dumfries

"Seconda stella a destra, questo è il cammino". In casa Inter è già partito il conto alla rovescia per lo scudetto numero 20 della propria storia. Per la certezza aritmetica mancano ancora 8 punti in classifica da raccogliere nelle ultime 7 giornate di campionato, oppure 6 punti nei prossimi 2 turni contro Cagliari e Milan (se i rossoneri non battessero il Sassuolo, ne basterebbero 4).- Intanto i dirigenti nerazzurri restano vigili sul mercato degli esterni per la fascia destra. Negli ultimi mesiSe questa situazione di stallo dovesse protrarsi, l'Inter lo metterebbe sul mercato in uscita la prossima estate (con la vetrina di Euro 2024) per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno, come già successo con il difensore slovacco Milan Skriniar al PSG. Arrivato per 14 milioni di euro dal PSV Eindhoven nel mercato estivo 2021,, ma il nazionale olandese potrebbe anche essere inserito in una trattativa per un altro calciatore.

- Nello scorso mercato di gennaio i tabloid britannici avevano ipotizzato un. Finora in questa stagione Wan-Bissaka ha raccolto 21 presenze, servendo 3 assist. Nel ruolo di terzino destro l'allenatore olandese ten Haag gli preferisce il 25enne portoghese Diogo Dalot, ex Milan.