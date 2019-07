La contemporanea presenza di Paratici e Wanda Nara a Ibiza apre a molti scenari e fa pensare a un incontro tra le parti per aprire ufficialmente la trattativa tra Icardi e la Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Wanda e Mauro non sarebbero spaventati dalla prospettiva che il centravanti finisca ai margini del progetto di Conte, anzi confidano che il cambio di tecnico possa «cancellare il pregresso» e permettere al giocatore di recuperare spazio a forza di prestazioni. In questo senso, come dimostrato anche dal susseguirsi di partenze per varie vacanze, con poco tempo passato a Milano, l’incontro con l’a.d. Marotta non viene considerato da Wanda un’esigenza, nell’imminente futuro. La linea «ufficiale» del clan Icardi è che non c’è niente da discutere. Mauro, come gli altri giocatori interisti, ha ricevuto la convocazione per il ritiro e domenica sarà a Lugano”.