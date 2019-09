Intervenuta dagli studi televisivi di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si concede una battuta di mercato nel corso di un divertente dialogo con un altro ospite della trasmissione, che spiegava come il centravanti argentino avesse perso un'opportunità non accettando la proposta del Napoli.



“Il Napoli ha conservato i soldi che avrebbe dovuto spendere per Icardi, sono ancora lì in cassa, magari ci sarà qualche sorpresa a gennaio”, ha detto sorridendo Wanda Nara, che però ha precisato quanto siano orgogliosi di poter giocare per un club prestigioso come il PSG.