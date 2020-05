Timo Werner non è riuscito a trovare la via del gol alla ripresa della Bundesliga durante Lipsia-Friburgo, terminata 1-1. L'attaccante, accostato anche all'Inter, è rimasto a secco e non ha convinto nel match, tirando solo due volte in porta in 90 minuti. Werner è fermo a quota 21 gol e 7 assist in 26 partite di Bundesliga.