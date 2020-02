Ashley Young, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita persa 2-1 contro la Lazio: "Ovviamente siamo dispiaciuti di aver perso con la Lazio, soprattutto in una partita così importante per la testa della classifica. Dobbiamo però reagire in fretta per tornare a vincere perché ci sono ancora tante partite da giocare e tanti punti da raccogliere".