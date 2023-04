bandiera e vicepresidente dell'è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra all'indomani della conquista delle semifinali di Champions:"Siamo tutti contenti. Abbiamo regalato a tutti i tifosi una serata da Champions grazie anche ad un'atmosfera fantastica a San Siro. I ragazzi ci hanno dato questa gioia che per noi è un traguardo molto importante"."Al di là dei gol, la prova di Lautaro e del Tucu Correa quando è entrato è stata importante. Poi soprattutto per Lauti che veniva da un periodo in cui non riusciva a segnare, ieri si è visto la sua gioia per questo suo gol molto importante. Sono due giocatori fondamentali e, come dice il mister, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Quando si parla di attaccanti tutti si aspettano che facciano sempre gol. Lautaro è un giocatore molto generoso: gioca per la squadra, aiuta tanto in difesa ed è il primo a fare pressing. Credo sia un giocatore che contagia"."Il derby è sempre una partita importante e speciale. Ma prima ci saranno 5 partite fondamentali, in cui l'auspicio è quello di vincerle tutte. In campionato abbiamo un obiettivo che è troppo importante come la qualificazione alla prossima Champions. Penso che per noi, come società, ma credo anche per i tifosi e i ragazzi stessi, sia fondamentale. In queste partite importanti, uno non se ne rende conto, ma oltre alle motivazioni riesce a tirare fuori il meglio di sé. A distanza di 20 anni non sarà una rivincita ma prima bisogna pensare al campionato perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che deve essere alla nostra portata".