Non si placano i rumors su Mauro Icardi e il possibile trasferimento alla Juventus, che porterebbe all'Inter Gonzalo Higuain, ma in nerazzurro si prova a mantenere la calma. A margine dell'evento di presentazione della partnership tra Inter e MasterCard, Javier Zanetti ha commentato, come riporta FcInterNews.it: "Mi dispiace che Icardi non vada al Mondiale, ha dimostrato di poterci stare nella Nazionale argentina. Quando in squadra c'è un campione come lui è normale avere tantissime richieste, però Mauro è il capitano, attaccante e punto di riferimento per l'Inter. Noi siamo contenti di averlo all'Inter e lui è contento di starci. Non siamo preoccupati dalle voci perchè lui ha manifestato la sua volontà, siamo in Champions e vogliamo continuare insieme. Quando scende in campo dimostra quanto tenga all'Inter: adesso sarà in vacanza e mi dispiace che non andrà in Russia. Lui ha fatto di tutto per esserci".



LAUTARO MARTINEZ - "Giovane promettente che ha fatto benissimo in Argentina. Giocare in Italia, però non è semplice. Ha solo 20 anni, bisogna aspettarlo, aiutarlo e metterlo in condizione di rendere al meglio. Può giocare sia da punta che più largo, Spalletti troverà il modo per farlo rendere al meglio. E' abile nell'1 contro 1, aiuta la squadra senza palla e ha molta personalità. Farà bene".



DE VRIJ - "Le lacrime contro l'Inter fanno parte del calcio, adesso giocherà per l'Inter e siamo contenti perché è un grande difensore e potrà dare il suo contributo".



CHAMPIONS LEAGUE - "E' stato raggiunto l'obiettivo prefissato battendo una grande squadra come la Lazio. I ragazzi hanno dato tutto e il mister con lo staff hanno fatto un ottimo lavoro. Questo è un punto di partenza, adesso dobbiamo migliorare. Scenderemo in campo con la consapevolezza di poter dare tanto, ma bisogna mettere tutti in condizione".



RAFINHA E CANCELO - "Si sono trovati benissimo all'Inter, basti vedere le lacrime di Rafinha contro il Sassuolo: ha capito subito cosa voglia dire indossare la maglia dell'Inter. Cancelo ha dimostrato anche lui le sue qualità, ma sono trattative difficili e Ausilio sta facendo un grande lavoro. Dispiacerebbe non vederli più in nerazzurro, ma aspettiamo perché c'è ancora tempo".