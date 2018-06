Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ospite a Tiki Taka in onda su Italia 1, dice la sua su Mauro Icardi, capitano e attaccante del club nerazzurro, desiderio di mercato della Juventus. Queste le parole di Zanetti: "Vogliamo che Mauro rimanga con noi. Non ci sono problemi, sappiamo che ha voglia di restare a Milano". Parole che, quindi, provano a blindare il numero 9 interista, con il quale a breve partiranno le trattative per il rinnovo di contratto, come dichiarato ieri dall'amministratore delegato Antonello.



SU MESSI - "Tutti si aspettano che sia il suo Mondiale e che possa vincere, ma sarà difficile perché vedo Nazionali più attrezzate. Questo gruppo, poi, si porta dietro le ultime finali perse. La stampa mette pressione, speriamo che Messi possa riuscire a vincere questo Mondiale".