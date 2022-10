Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in un evento in Svizzera, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato del momento dei nerazzurri.







SPONSOR - "È una partnership che dà molto entusiasmo, è un nuovo sport (surf indoor) che si unisce a noi ed è molto importante. Questa è una testimonianza che l‘Inter vuole crescere a 360 gradi- Abbiamo tanti sportivi i altri sport che portano i nostri colori ovunque, è una cosa importante perché possono trasmettere anche i valori del nostro club nel mondo".



LAUTARO-MILITO - "La mia impressione è che ha avuto una crescita notevole, tutti gli anni è cresciuto tantissimo. Oggi è un referente importante per il nostro club e anche per l’Argentina. È arrivato ad una maturità che gli permette di fare anche questo tipo di prestazioni e mi auguro che possa continuare così".