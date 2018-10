Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita col Barcellona: "La partita del 2010, secondo me, ancora non è finita. Mi tornano sempre in mente quei momenti. Cos'ha questa Inter rispetto a quella del 2010? Non mi piace fare paragoni, sono momenti diversi. Siamo in un periodo importante, ci sono tutti i presupposti per giocarcela alla pari contro un Barcellona che ha tanti campioni che ti possono mettere in difficoltà anche senza Messi".