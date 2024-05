Inter, Zanetti: 'Rinnovo Lautaro, sono tranquillo. Mercato? Qualcosa già fatto, Inzaghi ha in mente nomi funzionali'

Nessuna preoccupazione per il futuro die la trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante, lo ribadisce ancora una voltaIl vicepresidente dell', ospite della libreria 'Libraccio' a Milano per presentare il fumetto 'Pupi nato sotto una stella cadente', ha ha risposto ad alcune domande dei colleghi presenti: "Ho presentato questo libro, che è particolare, un fumetto che parla di tutto il mio percorso, sin da quando sognavo dal mio quartiere in Argentina di diventare un calciatore. In questa Inter qui mi viene in mente Lautaro perché arriva da Bahia Blanca, una città importante dell'Argentina. Anche Lauti ha superato delle difficoltà in America per arrivare al livello in cui si trova adesso", riporta FcInterNews.it.

- "Non c'è da preoccuparsi? L'ha detto anche lui pubblicamente, poi quando lo vedi nel quotidiano capisci che è molto felice qui, insieme alla sua famiglia. Non soltanto lui, credo che tutti i giocatori di questa rosa abbiano manifestato il desiderio di continuare all'Inter con grande orgoglio. Questo per noi è un grande piacere perché significa che c'è un valore umano molto importante al di là della bravura sul campo. Sono passati sei anni che Lautaro è qui, se rinnoverà saranno ancora di più. I presupposti ci sono, dipende da ognuno di noi e dai momenti. Per come lo vedo io ora, dimostra questo senso d'appartenenza e ci tiene, poi in futuro non si sa mai. Finora ha sempre dimostrato questo rispetto verso il nostro pubblico e il nostro tifo".

- "La quantità di persone che ha festeggiato questo traguardo è una grandissima emozione. I nostri tifosi aspettavano questo momento storico, l'hanno manifestato insieme a tutti noi. L'allegria e la felicità che esprime l'Inter è tantissima, tutte manifestazioni che ci fanno sentire vicini anche i tifosi più lontani".- "Già qualcosa abbiamo fatto, credo che arriverà il momento in cui ci sarà un confronto per rendere la squadra più competitiva, ma lo è già perché l'ha dimostrato in questo campionato. Il mister di sicuro ha in mente i giocatori funzionali al progetto".

- "Il nostro obiettivo è sempre quello di essere competitivi, essere protagonisti in tutte le competizioni per arrivare in fondo. Sappiamo che ci sono tante squadre forti, lo dobbiamo sottolineare, ma noi dobbiamo fare il nostro percorso".- "Ci sentiamo spesso, lui è sempre molto vicino. Stra-felice per la vittoria del campionato, mancano pochi giorni alla data del rifinanziamento. La cosa più importante è che lavoriamo per il bene dell'Inter e continuare così".

- "Bisogna fargli i complimenti per il lavoro straordinario che sta facendo con il suo staff, i giocatori lo dimostrano sul campo. Bisogna vivere il presente, mi auguro che abbia una carriera come quella di Ferguson, un maestro di calcio".- "Credo che soprattutto l'anno scorso, in campionato, quando non arrivavano i risultati, è stato criticato. Da parte nostra c'era la consapevolezza che saremmo usciti da questa situazione. L'abbiamo dimostrato con la finale e quest'anno con lo scudetto. Lo merita, si è affidato tantissimo al suo lavoro, alla fine è quello che paga".