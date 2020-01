Ultime ore di mercato e l'Inter di Antonio Conte è alla ricerca di un innesto per il reparto d'attacco. La cattiva condizione mostrata da Alexis Sanchez nell'ultimo match di Coppa Italia contro la Fiorentina ha indotto il tecnico nerazzurro a chiedere un rinforzo immediato e, oltre al nuovo tentativo per Olivier Giroud del Chelsea, nelle ultime ore è spuntata una pista alternativa che conduce a Simone Zaza.



Una pista di non semplice realizzazione, a circa 7 ore dallo stop definitivo ad ogni trattativa, ma Inter e Torino sono in contatto in questi minuti per provare a raggiungere un'intesa.