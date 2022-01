L'Inter è sempre stata molto ottimista in merito al rinnovo di Marcelo Brozovic e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma come, in presenza di Zhang, presto ci sarà l'annuncio sulla trovata intesa.



“Il presidente si è mostrato soddisfatto per come è stata gestita la società: ecco perché tutto porta a credere che nei prossimi giorni saranno ufficializzati i prolungamenti di contratto dell’intera area tecnica. Il discorso mercato è stato giusto sfiorato, al termine delle portate. Zhang vuole esser messo al corrente dei movimenti e tutto avverrà a breve. E dall’altro lato anche i dirigenti capiranno con maggiore certezza il margine di manovra su questa sessione e sul tipo di investimenti per il futuro: Digne, Kostic, Ginter, Luiz Felipe, oltre al rinnovo di Brozovic che sarà annunciato nei prossimi giorni”.