Inter, Zhang appronta i premi per la Champions: 15 milioni di bonus alla squadra in caso di vittoria

L'Inter, archiviata quasi definitivamente la pratica campionato, si concentra sugli impegni di Champions League. Il prossimo 13 marzo sarà infatti la volta della sfida contro l'Atletico Madrid, che servirà a guadagnarsi il passaggio ai quarti di finale. Steven Zhang, che vuole inaugurare una nuova cavalcata europea dopo la finale raggiunta l'anno scorso, ha messo a disposizione della squadra un ricco premio che dipenderà da quanto i ragazzi di Simone Inzaghi andranno avanti nella competizione.



IL VALORE DEI BONUS - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il valore totale dei bonus promessi dal presidente dell'Inter ai giocatori raggiunge un totale di 15 milioni. Questi consistono in 2 milioni per ogni passaggio di turno nella fase a eliminazione diretta, che dunque porterebbe a 6 milioni l'incasso in caso di arrivo in finale. Per l'eventuale finale Zhang metterà sul piatto altri 5 milioni come premio vittoria, portando a 11 milioni il totale. A questi si andrebbero poi ad aggiungere altri 4 milioni derivanti dalle clausole sui singoli contratti dei calciatori, portando così a 15 milioni l'ammontare dei premi. Nella migliore delle ipotesi, dunque, i giocatori della formazione nerazzurra guadagnerebbero un totale di circa mezzo milione di euro a testa in caso di vittoria della coppa dalle grandi orecchie. A parte, invece, la valutazione dei bonus a favore di Inzaghi e del suo staff.