Steven Zhang, presidente dell’Inter, parla al Financial Times, toccando diversi argomenti, da quella che è l’esperienza in nerazzurro all’emergenza Coronavirus: “Per l’Inter, uno dei club più importanti al mondo, devi fare del tuo meglio per vincere. Non vogliamo vendere i nostri giocatori di talento e attiriamo i migliori talenti da tutto il mondo. Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una grande trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni in campo. In secondo luogo, il nostro valore commerciale e di marketing. Dalle nostre piattaforme digitali si evince che i numeri sono raddoppiati o triplicati rispetto ad un paio d’anni fa, quindi è logico che anche il nostro valore per gli sponsor come club stia aumentando”.



DAL PINO - Poi, Zhang, torna sulle parole, dure, nei confronti di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, definito “il pagliaccio più grande e oscuro che abbia mai visto”: “Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti”.



SULLA STAGIONE - “A stagione in corso è difficile tracciare un bilancio, ci sono momenti positivi e altri negativi. È normale, è ciò che appassiona i tifosi. Rispetto al passato stiamo facendo grossi passi in avanti, il nostro allenatore e la nostra squadra stanno facendo un lavoro enorme, è sotto gli occhi di tutti. I nostri tifosi e anche i nostri avversari si sono accorti che il nostro club sta crescendo ed è sempre più forte”.



SUL CORONAVIRUS - “Non sono preoccupato del fatto che le partite a porte chiuse possano influenzare le prestazioni della squadra. L’unica cosa che mi preoccupa è la salute pubblica e preservare le persone dai possibili rischi che si corrono partecipando a eventi sportivi con tanti spettatori”.