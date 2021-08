Prosegue la trattativa Inter-Chelsea per Romelu Lukaku, tra ripensamenti e continui contatti con la Cina, per gli aggiornamenti con Steven Zhang, messo al corrente dei tumulti della piazza, che sotto la cenere cova collera e delusione, sentimenti che potrebbero emergere in superficie a cose fatte. Il presidente ha dato mandato di ascoltare offerte e quindi proseguire i negoziati col Chelsea, nonostante i tentennamenti pomeridiani, almeno per capire fin dove il Chelsea sia disposto a spingersi.



LE PAROLE DELL'AGENTE - E proprio da Londra sono disposti ad andare oltre i 110 milioni già offerti, toccando quota 130 ma possibilmente con una contropartita all’interno della trattativa. Intanto l’agente di Lukaku, Federico Pastorello, ha risposto sui social a chi gli ha mostrato vicinanza dopo i tanti messaggi di offese ricevuti sotto un suo post: “Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire”. Come a sottolineare che la sua versione e quella del calciatore non coincida con quella fatta filtrare dalla società. Ma a Zhang questo poco importa, lui per adesso aspetta la nuova offerta del Chelsea, in comfort zone, a 9 mila km di distanza.