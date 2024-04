Inter, Zhang esulta a distanza: 'Amala' e cuori nerazzurri FOTO. Futuro in 45 giorni

Il presidente, Steven, sicuramente non arriverà in Italia nel corso delle prossime settimane e rimarrà in Cina per provare a sbrogliare la complicata matassa del rifinanziamento del prestito con Oaktree che è ufficialmente in scadenza 30 maggio 2024 e che dovrebbe essere rifinanziato nei prossimi 45 giorni.Il numero 1 di Suning non si vede accanto alla squadra dai giorni della tournée estiva in Giappone ma non manca di far sentire la sua vicinanza alla squadra con call e messaggi come confermato dagli stessi dirigenti Marotta e Ausilio e dallo stesso Simone Inzaghi.

L'ultimo è apparso sul suo profilo instagram proprio nella mattinata di oggi, in seguito alla vittoria per 2-1 in rimonta dei nerazzurri contro l'Udinese nei minuti di recupero.