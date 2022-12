Presente alla cena di Natale, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, si è detto orgoglioso per il titolo di campione del mondo guadagnato da Lautaro Martinez e ha spronato Lukaku, ai margini da inizio campionato. Queste le sue parole.



“Sono molto felice per Lautaro Martinez, lo abbiamo visto crescere, migliorare e affrontare un percorso prima di diventare campione del mondo. Siamo molto orgogliosi di lui. Lukaku? Ci sono alti e bassi in tutti i giocatori, ma ci aspettiamo che migliorino le cose anche per lui. Romelu si allena e si impegna tutti i giorni”.