Gentile Procuratore,sono un interista preoccupato per come sta andando il mercato della mia squadra del cuore. Essendo ormai sicuro il trasferimento di Icardi in qualche altra squadra, non vedo manovre di mercato interessanti da parte dell'Inter nel reparto offensivo. Ogni tanto leggo le formazioni dei vari club in tempo reale e balza agli occhi che là davanti non abbiamo nessuno, tipo Perisic attaccante centrale proprio perché non c'è nessuno! Fare cassa con Icardi sembra sempre più difficile e, quindi, trovare un degno sostituto (Icardi segnava e tanto!) non sarà facile considerando che le squadre hanno già iniziato i ritiri e le rose sembrano quasi fatte in tutti i club europei. Lei cosa ne pensa? La ringrazio se vorrà darmi una risposta. Matteo '82 di LodiQuesto perché la società neroazzurra avrà più tempo (rispetto alla scorsa stagione quando il mercato era stato chiuso a metà agosto!) per trovare un "degno sostituto" di Icardi., proprio perché la chiusura anticipata del mercato poteva rappresentare un grosso limite per le società italiane rispetto ai club stranieri (spagnoli in particolare) che potevano sfruttare giorni di mercato in più e, quindi, scippare all'ultimo momento i migliori "pezzi" sul mercato proprio ai club italiani.Ora, l'Inter, visto che la chiusura del mercato in Italia si è ampiamente allungata, potrà concorrere fino all'ultimo giorno per tentare di accaparrarsi un bomber all'altezza dell'argentino in via di uscita!Attenzione però: siamo sicuri che l'Inter dovrà aspettare il 2 settembre per fare un grande colpo? C'è un interessante indizio proveniente dall'Inghilterra: la tribuna pernell'amichevole australiana contro il Leeds.Ma ora passo la palla agli utenti disecondo voi chi potrebbe essere il "degno sostituto" di Icardi?