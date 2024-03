Intermania, l'effetto su Inzaghi delle battute di Allegri: Juventus da +4 a -15

Cristian Giudici

E 12. Genoa colpito e affondato dai gol nel primo tempo di Asllani e Sanchez, rispettivamente il quindicesimo e il sedicesimo marcatore nerazzurro in questo campionato (come la Fiorentina). L'Inter infila così la dodicesima vittoria su altrettante partite giocate nel 2024 e prosegue la fuga solitaria al primo posto in classifica verso lo scudetto della seconda stella. A undici giornate dalla fine della Serie A i nerazzurri sono già a quota 72 (gli stessi punti ottenuti in tutto il campionato dell'anno scorso!) con ben 15 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Vincendole tutte i bianconeri possono arrivare a 90, quindi all'Inter bastano 19 punti per la certezza aritmetica del tricolore.



LA SVOLTA - 19 sono anche i punti "mangiati" dai nerazzurri alla Juve nel giro di soli 37 giorni. Torniamo indietro nel tempo a poco più di un mese fa, il 27 gennaio, quando i bianconeri giocano in casa con l'Empoli. Nonostante l'espulsione di Milik, Vlahovic sblocca il risultato e porta momentaneamente la Juventus a +4 sull'Inter, seppur con due gare in più. Ma poi il pareggio di Baldanzi cambia tutto: è la svolta della stagione, Allegri lo intuisce immediatamente e non a caso annuncia che non farà più battute.



EFFETTO BOOMERANG - Da "guardie e ladri" a "Sinner e Djokovic" passando per i "paraocchi dei cavalli da corsa". Le punture dell'allenatore bianconero non hanno alcun effetto su Simone Inzaghi, che non gli risponde mai e tira sempre dritto per la propria strada. Anzi, finiscono per ritorcersi contro lo stesso Allegri, capace di vincere soltanto una volta (3-2 in casa col Frosinone al 95°) nelle ultime sei giornate di campionato. Ora la sua Juventus, senza le coppe europee, ha solo un punto in più dell'anno scorso. Mentre l'Inter di Inzaghi, ancora in corsa in Champions League, ha fatto addirittura 22 punti in più. Red Bull o no, ha messo le ali.