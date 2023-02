, che si prende un'altra bella rivincita dopo la Supercoppa alzata in Arabia Saudita. Facendo cambiare idea ad Sprofondato in una crisi di risultati e d'identità: in meno di 9 mesi- Missione impossibile e fallita per colpa di (o grazie a, dipende dai punti di vista)E non rossonera, anche perché la squadra vista ieri, specialmente nel, più che quella campione d'Italia sembrava una qualsiasi provinciale (tipo la) venuta a San Siro non per giocare, ma soltanto per difendersi: un atteggiamento indifendibile.- Come la scelta di far partire ancora dallaper la prossima stagione. In 90 minuti più recupero il difensore slovacco ha commesso un unico errore, quando al limite dell'area avversaria si è messo a(suoi futuri compagni di squadra a Parigi), che però stavolta non si è girato e ha sbagliato il controllo, favorendo il recupero di- A questo punto la domanda sorge spontanea: sono più le colpe di Pioli oggi o i suoi meriti l'anno scorso? Quandonel 2015/2016. La stessa stagione in cui, dopo averForse anche i fantasmi di quella partita hanno convinto a coprirsi