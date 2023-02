. Ieri si è chiuso il mercato invernale e il difensore slovacco è rimasto all'Inter. In scadenza di contratto a giugno, ha già firmato col PSG, dove si trasferirà a parametro zero al termine di questa stagione.- Quando i matrimoni finiscono, quasi mai la colpa si trova soltanto in una delle due parti.offerti dai campioni di Francia: inizialmente poteva sembrare una "prova di forza", col senno di poi si è rivelata unanello scacchiere di Inzaghi sull'altare del bilancio.- Poco importa se nel frattempo è cambiato l'umore della. In ogni caso è stata smentita la presunta lite ad Appiano Gentile con il team maneger della squadra, Riccardo Ferri.- Ormai il danno è fatto e non serve più a nulla guardarsi indietro. Aspettando di capire con chi sostituirlo in futuro, è meglio concentrarsi sul presente.Sarà l'allenatore a decidere se, quando e quanto farlo giocare. Se il calciatore dovesse continuare ad allenarsi e impegnarsi al massimo da professionista come ha sempre fatto (e vedrete che sarà così), sarebbe. Ci sono già diversi esempi di calciatori schierati nonostante fossero in scadenza di contratto e avessero già firmato per altri club. In un senso o nell'altro basti pensare al- Tanti non hanno digerito la decisione di Skriniar ripensando ad alcune sue dichiarazioni d'amore rilasciate in passato, ma ciò non significa che fossero false.per davvero e lo ha sempre dimostrato in campo, ma al giorno d'e punti di riferimento. La prova? Vedere per credere