Dopo l’esordio vincente sulla panchina del Chelsea (1-0 contro il Perth Glory in amichevole) Maurizio Sarri affronta subito una squadra italiana. I Blues se la vedranno con l’Inter nell’International Champions Cup. Si gioca domani sera all’Allianz Riviera di Nizza e i quotisti danno un leggero vantaggio alla squadra inglese: il successo del Chelsea si gioca a 2,35 su Snai, mentre 3,35 è l’offerta sul pareggio. Inter leggermente indietro anche in ragione dei risultati centrati fino a qui: una vittoria, un ko e tre pareggi nelle cinque amichevoli estive. La seconda vittoria nerazzurra vale 2,80. Inter e Chelsea si affrontarono anche nell’International Champions Cup della scorsa estate: allora vinse la squadra di Spalletti per 2-1, lo stesso risultato replicato domani è un’opzione da 9,75.