Domani, mercoledì 24 luglio 2019 a partire dalle ore 13,30 con pre-partita dalle 12,30 e post-partita fino alle 16,30, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT) trasmetterà in diretta ed esclusiva da Nanchino Juventus-Inter.



Di seguito la programmazione Sportitalia:



Juventus-Inter – Mercoledì 24 luglio 2019 in diretta dalle ore 13,30



Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Antonino Asta