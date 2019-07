Il derby d'Italia si sposta a Nanchino dove domani, alle 13.30 ora italiana, Juventus e Inter si sfideranno nella International Champions Cup, tradizionale torneo amichevole estivo. Entrambe hanno perso al debutto nella manifestazione ma per la sfida di domani è la Juve a partire in vantaggio, data a 1,72 sul tabellone 888sport.it. Sale invece a 4,25 il successo dell'Inter che, per la cronaca, non batte i bianconeri dal 2016. Allora vinse 2-1, risultato che per la prossima gara è offerto a 13,00. Si punta invece a 3,70 sul pareggio, risultato arrivato nell'ultimo scontro diretto, ad aprile: allora, a Torino, finì 1-1, lo stesso finale domani vale 7,00.