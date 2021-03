Lo scenario impensabile fino a qualche giorno fa balza prepotentemente in primo piano. Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus prende piede tra i bookmaker, attivissimi dopo il desiderio espresso dal tecnico di tornare ad allenare a giugno. L'ultimo aggiornamento premia i bianconeri, che ora se la giocano alla pari con la Roma: sul tabellone la Juve aggancia i giallorossi a 3,50, un'offerta più che dimezzata rispetto a quella di lunedì e in calo anche su quella di ieri, quando era ancora a 5,00. Invariata la quota sulla Roma, così come è stabile quella del Napoli, pure in corsa a 4,50. Più lontani Real Madrid e Arsenal, entrambi a 7,50, e dal fronte Premier spunta anche il Manchester United a 20,00.