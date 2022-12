. A sei mesi dalla scadenza del contratto con il, l'attaccante francese è uno dei giocatori più corteggiati e caldi in vista della finestra di mercato invernale. Il rinnovo è fuori questione e i tedeschi si sono rassegnati alla sua partenza e con i Mondiali qatarioti in archivio sono maturi i tempi per la decisione sulla separazione.Molto dipenderà dalla sua destinazione, tutta da definire: perché c'è chi fiuta il colpo a zero per luglio, ma c'è anche chi non vuole rischiare la beffa e cerca di anticipare l'affare a cifre comunque contenute.- Nel primo gruppo c'è indubbiamente l', da tempo sulle tracce del figlio d'arte e già l'anno scorso, prima dell'infortunio al ginocchio del giocatore, aveva accarezzato l'idea di chiudere l'operazione. Ausilio ha portato avanti dialoghi ora ben avviati e, quando i nerazzurri saranno poi chiamati a ragionare anche sul futuro di. Dalle parti di viale della Liberazione resiste la convinzione di poter chiudere, sfruttando anche la buona considerazione di cui gode la soluzione Serie A agli occhi dell'entourage di Thuram. Tra l'Inter e Marcus, però, ci sono le insidie date dal mercato corrente, con una rivale che su tutte ha preso quota.nella corsa al classe '97, con una differenza fondamentale:per continuare a volare (ora sono secondi in Premier League). Un'esplicita richiesta del manager, pronto ad accontentare il Gladbach mettendo sul piatto. Il Newcastle non è però l'unica minaccia per l'Inter, perché se l'Aston Villa resta più indietro è vivo il pericolo che a muoversi sia una big della Premier League. Ilha già avuto qualche contatto con i rappresentanti di Thuram, così come ilche può diventare un'insidia da non sottovalutare. I Red Devils possono contare su un attacco variegato con, è vero, maha sottolineato come sia necessario compensare la partenza dicon un altro rinforzo nel reparto offensivo. E Marcus corrisponde all'identikit del profilo tracciato dal manager olandese, a un costo relativamente contenuto. Tutti pazzi per Thuram, l'Inter deve guardarsi dalle concorrenti inglesi.