Sandro Tonali al centro del mercato., con i nerazzurri in netto vantaggio.Viene considerato come il centrocampista giusto per il Milan del presente ma, sopratutto, del futuro.Il club di via Aldo Rossi si è iscritto da almeno due mesi alla corsa per il nazionale azzurro ma attende un segnale prima di presentare una prima offerta ufficiale.Nella volata per accaparrarsi uno dei talenti più preziosi del calcio italiano l'Inter di Suning ha già piazzato l'allungo.Con l'entourage del giocatore esiste già un'intesa. Per far sì che questo allungo diventi decisivo serviranno dei giorni di consultazione tra Giuseppe Marotta e Antonio Conte:. Massimo Cellino spinge per chiudere la cessione al club nerazzurro ma non chiude al Milan in attesa di una vera e proprio proposta formale.