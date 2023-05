Preciso, attento, scrupoloso. Ancora una volta il lavoro di Pantaleo Corvino ha lasciato il segno. Il suo Lecce si sta giocando la salvezza, ma nella squadra di Baroni ci sono intuizioni di mercato di quel vecchio volpone di Corvino già protagonisti in Serie A. Qualche nome? Da Hjulmand, pescato in Austria per 170mila euro, a Gonzalez, preso a 0 dal Barcellona. E occhio a Berisha, Dorgu e Persson, il talento già sulla bocca di tutti. Loro, sono i prossimi. Per non parlare dell’arrivo di Umtiti.



MODELLO - Insomma, da quelle patti lo scouting funziona eccome. Tanto che in Germania c’è un club che sta studiando da tempo il modo di lavorare del Lecce: si tratta del Borussia Monchengladbach, che vorrebbe ‘copiare’ il modello giallorosso anche in Bundesliga. L’occhio puntato su giovani sconosciuti, spesso pescati in parti del mondo meno ricercate da altri, e la pazienza di aspettarli. La strategia funziona e i risultati si vedono.



LO ‘SCIPPO’ - Per questo il club tedesco, a caccia di un capo scouting per la prossima stagione, sta provando a capire se ci sono margini per portare a Monchengladbach qualche fedelissimo di Corvino. Esportare il modello Lecce con uno/due protagonisti. Per iniziare anche lì un nuovo progetto, fatto di precisione e attenzione. Proprio come il Lecce.