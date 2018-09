Inzaghi aiuta Inzaghi. Nello specifico Pippo e Simone si sono sentiti subito dopo la gara contro il Genoa, come spesso succede. I due hanno un legame molto stretto, la Roma aveva appena subito una cocente sconfitta proprio dal Bologna, che ha giocato a 3 dietro, come la Lazio. Un'occasione per approfondire i punti deboli della squadra giallorossa.



RETROSCENA INZAGHI - Come riporta il Messaggero, ieri i due si sono sentiti ancora una volta, Simone ha telefonato anche a papà Giancarlo. Una serie di consultazioni per capire come frenare la Roma di Di Francesco, bloccarla, colpirla. Non solo: Simone con i suoi collaboratori ha riguardato altri video, 10 ore dalle 8 del mattino fino alle sei del pomeriggio davanti a partite della Roma, soprattutto quelle contro la difesa a 3. Ore ed ore, per carpire tutti i possibili segreti prima del derby. Quelli che non gli ha già confidato Filippo.