Inzaghi dovrà pensare alle contro-misure anti-Eriksen. Il danese contro la Lazio potrebbe giocare titolare: come riporta La Gazzetta dello Sport, Conte sta lavorando tantissimo con lui dal punto di vista tattico, è entrato contro il Napoli, contro la Lazio potrebbe giocare titolare. Un asso nella manica che Conte vorrebbe lanciare sul tavolo.



ERIKSEN INTER - Nei 124 minuti giocati Eriksen ha già dimostrato di avere giocate imprevedibili, che nessuno nel centrocampo nerazzurro ha a disposizione. Per questo Conte potrebbe lanciarlo: Inzaghi dovrà guardarsi anche dalla classe e dalle doti balistiche del danese. Conte potrebbe schierarlo mezzala, aprendo di fatto ad un duello tutta-classe con Luis Alberto.