Cambiare, per migliorare. Un'alternativa per mettere gli attaccanti nelle condizioni di fare gol, quel gol che è diventato quasi un tabù in casa Inter. Simone Inzaghi sta pensando a un cambio tattico contro il Milan, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì alle 21, che coinvolge il grande ex, Hakan Calhanoglu, che giocherà il terzo derby da quando ha scelto di lasciare il rossonero. L'ex allenatore della Lazio è orientato a variare il sistema di gioco, da 3-5-2 a 3-4-1-2, con il numero 20 schierato da 10, da trequartista, alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Lautaro e Dzeko.



RUOLO PREFERITO - Un'idea nata per avvicinare alla porta Calhanoglu e metterlo nelle condizioni di essere più efficace nell’assist e di sfruttare meglio il suo tiro da fuori, una soluzione sulla quale l'Inter non ha sempre puntato. Un cambio che lo stesso turco gradirebbe, anche per migliorare il suo score, che è di 6 gol e 9 assist in 31 partite (nessuno di questi però in Champions o Coppa Italia). In carriera Calhanoglu ha giocato un po' ovunque, da esterno d'attacco o di centrocampo nel 4-4-2, da mezzala, da regista di centrocampo, ma il trequartista, con licenza di inventare, è senza dubbio il suo ruolo preferito. Quello dove può fare la differenza.