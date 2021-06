. Sulla falsa riga dell'esperienza alla Lazio, in contrasto con l'esperienza di Conte.. Con il marocchino se ne vanno anche. Se ne va, più in generale, una straordinaria fonte di pericolo, una freccia laterale capace di creare occasioni e superiorità in zona-gol. L'Inter, da quelle parti, è pronta a premiare non toglie gli occhi da Alessandro Florenzi , ma sa che un altro Hakimi non lo troverà.Discorsi simili per la fascia opposta: il futuro di Ivan Perisic è ancora un rebus, e in attesa di novità in entrata - con il nome di Emerson Palmieri sempre in pole - Marotta si è cautelato con la conferma di Ashley Young, pronto al rinnovo per un'altra stagione.. Fosforo ed energie sono così da ricercare in mezzo al campo: la corsa di Barella, abbinata agli inserimenti in area di rigore, acquisterà ulteriore importanza; l'intelligenza tattica e la classe di Eriksen saranno fondamentali per unire i reparti.Che lì ha costruito le sue fortune e i numeri non mentono: negli ultimi tre anni, lo spagnolo ha portato alla causa 22 gol e 27 assist, il serbo 23 reti e 22 passaggi vincenti. Simone, ora, è pronto a partire.