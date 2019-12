La Lazio batte il Cagliari sfruttando tutta l'ampiezza del recupero: in 5' Luis Alberto e poi lo specialista della zona Cesarini Caicedo ribaltano il vantaggio firmato Simeone. Ora la banda di Inzaghi è a -3 dalla vetta, con otto vittorie di fila consecutive.



INZAGHI DEI RECORD - Simone Inzaghi continua ad inanellare record: come riporta il Corriere dello Sport, ha raggiunto Delio Rossi (2007) e Pioli (2015) per vittorie consecutive. E punta ad incrementare ulteriormente la quota. In quegli anni la Lazio arrivò terza e raggiunse i preliminari di Champions. La Lazio con questa vittoria tiene a -4 la Roma e spedisce a -7 lo stesso Cagliari, con lo scontro diretto a favore.