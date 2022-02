Nella conferenza stampa alla vigilia del derby,, oltre che del Milan,, ritenendola ancora. Il pensiero espresso dall'allenatore dell'Inter è questo: "La classifica è molto veritiera in merito e penso che tutto sia ancora aperto. Considero anche l'Atalanta e la Juventus, oltre a Milan e Napoli, due squadre molto forti. La Juventus in estate era la mia favorita, negli ultimi due mesi ha avuto un gran percorso e ha fatto un ottimo mercato,".Ora, sicuramenteinvernale (con gli innesti di Vlahovic e Zakaria), ma è anche vero che, nonostante abbia vissuto il suo miglior momento stagionale, nelle ultime 10 giornate la squadra di Max Allegri ha conquistato(come l'Atalanta)nello stesso lasso di tempo.Se poi guardiamo alla classifica generale e alle partite che mancano, le parole di Inzaghi assumono i contorni della, o se non altro dela, a maggior ragione alla vigilia di un match fondamentale come lo è il derby di domani.. Ciò significa che nella migliore delle ipotesi, cioèrimanenti, i bianconeri concluderebbero il campionato a quota. Passiamo all'Inter, che al momento ha(deve ancora recuperare il match con il Bologna): c. Due punti in più di quanti ne farebbe la Juve vincendo tutte le partite. Ein 16 giornate, a fronte dell'unico KO rimediato finora (con la Lazio) in 22 turni. Tutto può accadere nella vita e nel calcio, ma, e che le motivazioni della sua frase siano in realtà quelle sopra elencate.da qui alla fine del campionato (in maiuscolo le partite in casa):MILAN, Napoli, SASSUOLO, Genoa, SALERNITANA, Torino, FIORENTINA, Juventus, VERONA, Spezia, ROMA, Udinese, EMPOLI, Cagliari, SAMPDORIA (più il recupero con il Bologna in trasferta).VERONA, Atalanta, TORINO, Empoli, SPEZIA, Sampdoria, SALERNITANA, INTER, Cagliari, BOLOGNA, Sassuolo, VENEZIA, Genoa, LAZIO, Fiorentina