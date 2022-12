Giornata in trasferta per. Il tecnico, che ha concesso un giorno di riposo ai suoi, ne ha approfittato per recarsi aper gustarsi la sfida tra i lombardi e la Reggina del fratello Simone.. I loro occhi sono puntati soprattutto sul giovane Fabbian , centrocampista in forza ai calabresi di proprietà nerazzurra, che sta stupendo tutti a suon di gol e non solo.- Per Simone Inzaghi sarà un pomeriggio a metà tra tifoso e osservatore: da una parte c’è il fratello Pippo da tifare nella rincorsa alla(la Reggina è seconda in classifica a sei punti dal primo posto), dall’altra l'intenzione di osservare più da vicino il classe 19enne Giovanni Fabbian, cresciuto nell’Inter ed esploso quest’anno in cadetteria: i cinque gol e l’assist collezionati fin qui dicono tutto. Certo, il tecnico nerazzurro dovrà portare pazienza visto lo ‘scherzetto’ di Filippo: la mezz’alaschierato dalla Reggina. Dovrà attendere, con grande probabilità, la ripresa.