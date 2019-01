Una lunga discussione a fine partita, quella tra Inzaghi, allenatore della Lazio, e l'arbitro Rocchi, "reo" di aver espulso Acerbi, di fatto chiudendo le speranze di rimonta della Lazio. Il labiale di Inzaghi era chiaro: "Mai una volta in 11". Il mister biancoceleste ha ragione all'arbitro del rosso al suo difensore centrale, considerato troppo severo, e ha sottolineato anche trend negativo con la Lazio.



STATISTICHE NEGATIVE - Come riporta Lazio Page, i cartellini rossi ai danni dei biancocelesti, con Rocchi in campo, sono addirittura 17. In questa speciale classifica la Lazio doppia ogni altra squadra: la seconde (Inter, Roma e Napoli) hanno subito solo 8 espulsioni. La lista dei rossi inizia nel 2004: il primo fu Couto, poi Behrami, Stendardo, Ledesma, Dias, Mauri, Dias, Onazi, Cana, Parolo, Biglia, Djordjevic, Bastos, Parolo, Patric, Lulic e Acerbi.