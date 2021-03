Un matrimonio annunciato ma che non è stato ancora celebrato. Simone Inzaghi è un allenatore in scadenza: il suo contratto, infatti, terminerà il prossimo 30 giugno.- Il rinvio del nero su bianco ha alimentato voci su possibili contrasti e dubbi. Ma non solo, anche di un possibile nuovo assalto della Juventus. Che aveva valutato più volte il profilo del tecnico piacentino nelle scorse stagioni.Il motivo del ritardo risiede nella volontà diTra la Claudio Lotito e Simone Inzaghi è tutto pronto e fissato: salvo clamorose sorprese il nuovo accordo verrà sottoscritto tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.La Lazio e Simone Inzaghi andranno avanti insieme, nessun passo indietro. La Juventus ora è solo un'ipotesi remota.