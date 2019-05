A sei giorni dalla finale, la Lazio è in ansia per Milinkovic Savic. E l'ansia cresce, il serbo continua a sentire dolore e non è detto che ce la faccia per la finale contro l'Atralanta. La riabilitazione procede sulla sabbia, pochi minuti dopo l'ingresso in semifinale il serbo ha rimediato una doppia distorsione. E potrebbe dare forfait, come riporta il Messaggero.



MILINKOVIC SPERA - Il serbo non si dà per vinto, la speranza di recuperare non è svanito, vuole esserci a tutti i costi per aiutare la Lazio in finale. Non ci sarà contro il Cagliari, troppo presto, in una gara che vedrà Inzaghi schierare un robusto turnover. Senza Milinkovic, il mister spera per l'ultima volta.