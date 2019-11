Tour de force Lazio. 7 gare in 30 giorni, non ci sarà un attimo per riposare. I ragazzi di Inzaghi dopo la sosta, fino a Natale, saranno impegnati in una serie di incontri ravvicinati per difendere il terzo posto appena conquistato. Le ambizioni Champions passano dall'Olimpico: tra gennaio e febbraio la Lazio giocherà quasi sempre in casa. Con un ma, enorme: fino a Natale, a partire dal prossimo match contro il Sassuolo, non avrà un attimo per rifiatare. Tra Europa League agli sgoccioli, ma ancora aperta per la matematica, e Supercoppa in Arabia Saudita, per la Lazio saranno giorni di fuoco.