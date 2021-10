Quasi un quinto del campionato italiano è andato ormai agli archivi, maLa sensazione data in queste prime sette gare è che il livello della rosa, nonostante le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, sia dii passi falsi di Champions aggiunti a quello con la Sampdoria e alla gara che poteva finire in qualsiasi modo contro l'Atalanta lasciano ancoraFinora Inzaghi ha avuto a che fare con un calendario non semplice, ma privo (Real a parte, ma era la prima e con possibilità di sbagliare) di banchi di prova fondamentali.L'Inter si ritroverà al rientro dalla sosta ad affrontarein un sabato pomeriggio complesso da gestire a livello di organico,con cui una non vittoria comprometterebbe del tutto le chance residure di passare il turno in Championsche metterà il timbro definitivo sullo stato di sviluppo della squadra, proprio come fatto l'anno scorso con Conte quando, vincendo 2-0 a San Siro, l'Inter si è consacrata come principale candidata alla vittoria finale.Un trittico non esente da criticità e alibi, sia chiaro, perché fin dalla prima gara ci con gli argentini Lautaro e Correa (in campo nella notte di venerdì) che non faranno in tempo a tornaredata(Brozovic, Perisic, Skriniar, Calhanoglu, Barella, Bastoni, De Vrij, Dumfries, Dzeko, Sanchez, Vidal, Vecino, Correa e Lautaro) fra cui figurano tutti i titolari di movimento. Non sarà facile lavorare, ma la sosta servirà ad Inzaghi a recuperare quelle alternative che, almeno finora, ha fatto fatica ad utilizzare come ad esempio i 3 centrali difensivi alternativi ai titolari e non a caso proprio, in netto contrasto rispetto alla passata annata, rimane il dubbio più grande a cui far fronte.