Gentile Procuratore,ero al Camp Nou ieri sera per assistere alla ingloriosa partita dell'Inter contro un Barcellona che, nonostante l'assenza di Messi, ha dominato i nerazzurri dal primo all'ultimo minuto. Io sono un ragazzo italiano che vive a Barcellona da alcuni anni e non seguo più il calcio italiano come quando vivevo a Milano. Nei giorni precedenti alla partita qui in Spagna ho sentito più persone parlare dell'Inter come di una squadra in grande forma, molto pericolosa e con tanti campioni di calibro internazionale. Sono, invece, rimasto molto deluso perché l'Inter si è rivelata una squadra tecnicamente di seconda fascia e non certamente di primo livello come il Barcellona, il Real Madrid o la Juventus. Io baso le mie considerazioni solo sulla prova incolore di ieri sera, ma spero di essere contraddetto non solo da lei, ma anche dai prossimi risultati dell'Inter a partire dalla gara di ritorno a Milano del 6 novembre a San Siro. Matteo '94, tra le quali spicca in particolare quella di non aver potuto schierare l'infortunato Nainggolan e di essere, invece, stata costretta a mettere in campo calciatori usciti malconci (es. Brozovic) dal derby contro il Milan. Rimane un dato di fatto: il Barcellona, anche senza Messi, esprime un calcio sia individualmente che collettivamente di altissimo livello (questo è fuori discussione!) a prescindere dalla forza dell'avversario. Il ritorno a Milano del 6 nov avrà il sapore della cartina di tornasole per valutare effettivamente il valore delle forze in campo. Non possiamo dimenticare le prime due vittorie dell'Inter nel girone di Champions League e neppure la lunga sequela di risultati sportivi in campionato. A mio avviso, per concludere, l'Inter potrà riaffermare a San Siro le sue potenzialità anche contro la furia dei calciatori spagnoli!il Barcellona sarà capace di ripetere la bella prestazione di ieri sera contro l'Inter anche a San Siro oppure la spunteranno i neroazzurri?