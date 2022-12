Continua la pressione del regime iraniano su chi ha espresso il proprio appoggio alla protesta in corso da oltre tre mesi: nel mirino questa volta c’è l’ex calciatore, capitano della nazionale e allenatore Ali Daei, già più volte minacciato per non essersi allineato con le scelte del governo di Teheran.



VOLO FERMATO - Secondo quanto twittato dal giornalista della Bbc Kian Sharifi, le autorità di Teheran hanno fatto atterrare l’aereo su cui viaggiavano moglie e figlio di Daei, impedendo loro di lasciare il paese: il volo W563 della Mahan Air, in viaggio dalla capitale a Dubai, è dovuto atterrare sull’isola di Kish.