La Fifa potrebbe estromettere l'Iran dai prossimi Mondiali del Qatar. I rumors nascono da una lettera inviata alla federazione presieduta da Gianni Infantino da parte di un comitato nazionale formato da figure di spicco dello sport iraniano. Il comitato chiede la sospensione della federcalcio iraniana per la violazione dello statuto e dei regolamenti della Fifa, in seguito alle discriminazioni e alle violenze sulle donne che si sono verificate negli ultimi mesi, portando a una serie di proteste in tutto il paese, sedate con durezza dalle forze dell'ordine degli ayatollah.



Sui social, l'ipotesi di una (poco probabile) squalifica dell'Iran ha immediatamente riportato alla ribalta le voci circa un (altrettanto poco probabile) ripescaggio dell'Italia, come avvenne in occasione della squalifica, poi mai avvenuta, dell'Ecuador. In quel caso si partiva da motivi del tutto diversi (un presunto illecito sportivo), ma anche in questa occasione l'esito sarà molto probabilmente il medesimo.