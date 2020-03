Andoni Iraola, attuale allenatore del Mirandes, è stato interrogato da Marca riguardo la possibilità di vederlo in un futuro vicino sulla panchina dell’Athletic Bilbao: “Non vedo una chance di sedermi su quella panchina, ho passato molto tempo lì come giocatore e mi sento un po’ a disagio nel parlare di questo. Gaizka Garitano è l’allenatore del club, è un mio amico e spero che faccia bene lì per molti anni. Sarebbe un bene per tutti”.