"Le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa sono da applausi". È bastato poco a Iris Livaja, la bellissima compagna dell'attaccante croato ex-Inter Marko che è stato tirato in ballo da José Mourinho nella lite a distanza con Antonio Cassano. L'ex attaccante aveva definito il portoghese un allenatore senza anima e passione per il gioco, e il tecnico della Roma aveva suggerito a Cassano di stare attento perché potrebbe arrivare, come già successo in passato, qualcuno più giovane che lo rimette in riga. Il riferimento fatto da Mourinho fu proprio a Marko Livaja e oggi la moglie dell'attaccante ha sottolineato la bontà di queste dichiarazioni.



Eccola nella nostra gallery.