Irlanda del Nord-Italia 0-0, il tabellino.



Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; Davis; Dallas, McCann, Saville (27’ st C. Evans), Whyte (27’ st Washington); Magennis. In panchina: Hazard, Southwood, Bradley, Brown, Ferguson, Galbraith, McGinn, Jones, Taylor. Allenatore: Baraclough.



Italia(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (35’ st Scamacca); Tonali (1’ st Cristante), Jorginho (23’ st Locatelli ), Barella (19’ st Belotti ), Berardi , Insigne (23’ st Bernardeschi), Chiesa. In panchina: Meret, Cragno, Mancini, Ferrari, Zappacosta, Pessina, Raspadori.

Allenatore: Mancini .



Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Tonali, Magennis, Peacock-Farrell. Angoli: 12-3 per l’Italia. Recupero: 0’ pt, 3’ st.