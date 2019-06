Isco sul mercato: la notizia è arrivata giorni fa dalla Spagna, e trove conferme. Eccome. La volontà del Real di cedere il fantasista esiste: l'ex Malaga ora può partire per 80 milioni di euro, nonostante una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Il Real, che ha già speso 300 milioni di euro per rafforzare la squadra di Zizou Zidane, valuta ogni proposta in uscita: Isco resta un pallino della Juve, ormai da tempo. Sin dai tempi di Allegri, la Signora ha sperato di portarlo in bianconero. Nulla, porte e portoni chiusi. Sigillati. Il Real ora invece ha bisogno di incassare, il giocatore vuole partire per trovare spazio e per ritrovare la leadership pure con la Roja. Sullo sfondo, occhio al Manchester City: Guardiola è pronto a spendere cifre importantissime per il 'Mago'.