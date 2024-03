Islam Khalilov, celebrato dallo Spartak il 15enne che ha salvato 100 persone durante la strage a Mosca

Lo Spartak, club di Mosca, ha invitato allo stadio il 15enne che lavorava come guardarobiere nella sala concerti attaccata venerdì dall’Isis, in un attentato che ha provocato oltre 140 morti: Islam Khalilov, questo il suo nome, ha aiutato a salvarsi decine di spettatori nel panico, guidandoli verso le uscite. Tifoso dello Spartak, ha conosciuto i calciatori della squadra del cuore, ricevuto in dono una maglia personalizzata e un abbonamento a tutte le partite in casa del club.