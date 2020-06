Gli ispettori hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati fino ad oggi. Sono 18 i club di Serie B sottoposti sinora ai controlli.



Proseguono le verifiche dei pool ispettivi della Procura Federale per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative. Dopo essersi recati ieri nel centro sportivo del Crotone, oggi gli ispettori hanno fatto visita ai centri di allenamento di altri due club di Serie B, Empoli e Juve Stabia, acquisendo come di consueto la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati fino ad oggi da tutti i componenti del gruppo squadra e verificando la corretta applicazione delle misure per il contenimento del COVID-19.



Tutte le squadre di Serie A hanno ricevuto la visita del pool ispettivo, mentre in Serie B sono 18 i club ispezionati fino a oggi. In Serie C, dove i controlli riguardano le squadre impegnate nei play off e nei play out, gli ispettori hanno iniziato nei giorni scorsi le verifiche recandosi presso il centro sportivo del Padova. Le ispezioni proseguiranno sino alla fine della corrente stagione sportiva.